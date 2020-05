Filomena Cautela admite que não usou cuecas na Eurovisão

Filomena Cautela surpreendeu os espectadores ao revelar que não usou roupa interior quando apresentou o Festival da Eurovisão, em 2018., começou por confessar., continuou., justificou o rosto da RTP, durante a emissão do programa '5 para a meia-noite', que comanda.Foi durante uma conversa com o jogador Pizzi e o alfaiate Paulo Battista que a apresentadora fez a confissão, enquanto se divertiam com várias perguntas, às quais tinham de responder usando placas que diziam 'Eu já' ou 'Eu Nunca', consoante a resposta.Paulo quis saber se algum dos dois já tinha passeado na rua sem roupa interior, e Filomena mostrou-se mais uma vez sem 'papas na língua'.No evento musical realizado em Portugal, no qual Filomena assumiu ter optado por não vestir cuecas, as semifinais aconteceram a 8 e 10 de maio, e a grande final no dia 12.Filomena brilhou com vestidos justos em palco, ao lado de três colegas: Daniela Ruah, Catarina Furtado e Sílvia Alberto.