Filomena Cautela defende Ljubomir após críticas: “É mais português do que grande parte dos portugueses”

Ljubomir Stanisic tem sido uma das vozes mais ativas contra as medidas de confinamento impostas pelo Governo, e que têm afetado o setor da restauração. O chef participou, inclusive, nas manifestações do setor nas cidades de Lisboa e Porto. Contudo, a intervenção do cozinheiro não é bem vista por alguns e nas redes sociais está a ser alvo de comentários xenófobos, que pedem o seu regresso ao país de natal, a Sérvia.

A apresentadora Filomena Cautela não ficou indiferente às críticas e apressou-se a defender o amigo: "Este é o Ljubomir e o meu irmão, e um orgulho para todos os que temos o privilégio de estarmos na sua vida. Um emigrante que é mais português do que grande parte dos portugueses".

"Que não se cala, que não cede, que tem a televisão aos seus pés e não verga um milímetro. Está na hora de todos nós, que temos públicos, de não termos medo de falar, de gritar contra a injustiça, contra os populistas, contra os que querem e se vão aproveitar desta crise para despachar a sua agenda", acrescentou a nova cara do ‘Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão'.

"Ljubo, estou contigo, hoje e sempre", concluiu.