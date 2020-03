Filomena Cautela denuncia assédio que sofreu na televisão

Filomena Cautela aceitou submeter-se a uma prova televisiva liderada por Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha no 'Você na TV', da TVI, e denunciou alguns episódios dos bastidores da televisão, nomeadamente ter sido vítima de assédio.



"Já fui assediada, mas não gosto muito de falar sobre isso. Foi há muitos anos e nunca mais aconteceu", disparou.





Sem revelar o autor e data do episódio, a apresentadora da RTP tentou justificar a conduta do agressor., completou.Recorde-se, Filomena Cautelo iniciou o percurso em televisão como atriz. Passou pelos 'Morangos com Açúcar' e deu que falar noutras produções como 'Santa Bárbara' ou 'Ministério do Tempo'. Aventurou-se no entretenimento na MTV e mais tarde na RTP1.Atualmente, conduz o late-night '5 Para a Meia Noite', no primeiro canal, todas as quintas, ao lado de Inês Lopes Gonçalves.