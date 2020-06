Filomena Cautela e Jessica Athayde revelam tensão por causa de Diogo Amaral: "Fomos inimigas"

Jessica Athayde esteve a semana passada no programa da RTP1 ‘5 Para A Meia Noite’,e a tensão com a apresentadora Filomena Cautela acabou por ser evidente em alguns momentos do programa.

A apresentadora fez questão de recordar o passado conflituoso entre as duas: "Queria que ela viesse cá há muito tempo, mas houve algumas coisas que me impediram na altura", começou por revelar Filomena.

"Vou abrir o jogo. Eu e a Jessica fomos arqui-inimigas durante algum tempo, mas depois…", denunciou. "Honestamente, da minha parte eu tentei mesmo (manter uma relação), não só porque tu andaste com o Diogo (Amaral) e ele é muito meu amigo… Esta é, talvez, a primeira vez que estamos a falar frente a frente. Não é verdade?", continuou a apresentadora.

A atriz não desmentiu: "É verdade. Normalmente, as nossas conversas/troca de ideias costumam ser uma coisa que acontece no Instagram", recebendo logo de seguida, um convite de Filomena. "Gostava que esta não fosse a nossa última vez a falar frente a frente. Gostava mesmo", afirmou a apresentadora.

"Oh, tão querida! Queres ser minha amiga? Olha que fofa!", respondeu Jessica com ironia. "És má pessoa!", atirou a apresentadora.

A tensão continuou durante o programa. Um desses momentos ocorreu durante a rubrica ‘Pressão no Ar’ em que a atriz afirmou não ter gostado de participar na novela ‘Santa Bárbara’ da TVI: "A que fiz contigo", atirou a Filomena. "Isto está pesado", reagiu a apresentadora. "Sinto que há aqui uma ligeira tensão, portanto vamos aligeirar isto", interveio Inês Lopes Gonçalves.



Durante o programa, a atriz recordou ainda o fim da relação com João Manzarra e pronunciou-se sobre Rita Pereira, com quem está de costas voltadas.