Filomena Cautela goza com programa de Cristina Ferreira: "Não é uma casa do 'Big Brother'"

REVELAÇÃO: aí está o cenário do meu programa novo. Não podemos esconder mais... Ya, não é uma casa do 'Big Brother' é certo, epá, mas ficou giro não ficou?", começou por escrever. "

ERRATA (lol) isto é o Telejornal malta. Era uma chalaça. Fraquinha mas uma chalaça".

Filomena Cautela continua a ser uma grande aposta na RTP e a apresentadora já está a preparar o seu novo programa. Com o pretexto de divulgar este novo projeto, a estrela do canal da estação pública aproveitou para gozar com Cristina Ferreira e o com 'Cristina Comvida', da TVI.Recorde-se que os estúdios da nova aposta da diretora de Programas e Ficção de Queluz de Baixo são na Venda do Pinheiro, onde decorria a 'Casa dos Segredos'. Um programa que tem sido um fracasso ! Na primeira semana do programa perdeu sempre para a concorrência.