Filomena Cautela revoltada com deputado: "Achou legítimo passar à frente de dezenas de carros"

Filomena Cautela mostrou-se revoltada com uma situação a que assistiu quando, no último domingo, acompanhava alguém próximo ao teste de despiste à Covid-19, na zona do Parque das Nações, em Lisboa. A apresentadora conta que estava há mais de duas horas na fila quando, subitamente, um “deputado de um grande partido” chegou ao local, tendo passado à frente de toda a gente para realizar o exame.“Quando finalmente estava a chegar a vez do carro à minha frente, toda a fila parou para entrar um carro que nem sequer fez uma paragem. Percebi que não era uma urgência. Era um deputado de um grande partido que, seja por que razão for, achou legítimo passar à frente das dezenas de carros que ali estavam. Honestamente, quero lá saber das razões, os deputados devem dar o exemplo e o que vi deixou-me doida”, lamentou a apresentadora da RTP, que ainda ponderou divulgar o nome do deputado, mas acabou por não o fazer. Otentou contactar Filomena para esclarecer a situação, mas a apresentadora não atendeu o telemóvel nem respondeu às mensagens enviadas.