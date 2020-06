Filomena Cautela veste-se de Ana Malhoa e mostra lado sensual

a rigor para interpretar uma nova versão da música 'Tá Turbinada', de Ana Malhoa.



Filomena Cautela vestiu-se

Na pele de 'Sheila La Mena', o nome com o qual o rosto da RTP se apresentou, e 'Inês Azucar' interpretada por Inês Gonçalves, as colegas do formato apresentaram a versão 'Tá Desconfinada'.

Um momento que Filomena fez questão de partilhar nas redes sociais através de um vídeo, onde surge com várias semelhanças à cantora Ana Malhoa e arrasa com uma dança ousada.

"Estamos no ar! Faltam 4 e hoje, eu e a Inês Gonçalves vamos estar em desconfinada... Toda desconfinada", escreveu na legenda da publicação, que não passou despercebida aos milhares de seguidores que a acompanham, e que não resistiram a deixar vários elogios.





Filomena Cautela em versão Ana Malhoa exibe sensualidade









"És a maior", "Rainha", "Brutal", "Muito bom" "Amei", foram algumas das reações dos fãs.



Recorde-se que Filomena Cautela está a despedir-se do programa '5 para a meia-noite', depois de ter anunciado que ia deixar de apresentar o formato da RTP, após quatro anos ao comando do desafio.