Fim de um ano "libertador" para Toy com concerto no Coliseu dos Recreios Espetáculo acontece a 29 de outubro.

Toy

Foto: Ricardo Ruella

Com uma agenda repleta de concertos para este ano, Toy vai também subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 29 de outubro. “O concerto do Coliseu será o ‘encerrar’ de um ano libertador e compensador depois de dois anos parados. É também uma forma de agradecimento aos meus colaboradores pela persistência e fidelidade”, contou, entusiasmando ao Correio da Manhã, acrescentando que encara este espetáculo como um “bónus”.



Conhecido pela sua alegria e boa disposição, o artista de 59 anos promete bons momentos para quem marcar presença. “O humor é sempre uma fase que aparecerá com toda a naturalidade… toda a gente sabe que não sou humorista, mas que sou bem-disposto.” Apesar de estar feliz com esta data, Toy garante que ainda não começou a sentir ansiedade, até porque, até lá, ainda tem cerca de 35 concertos marcados. “Ainda tenho muito tempo para pensar no Coliseu”, brincou, radiante com a adesão que tem recebido do público.

