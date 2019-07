Fim do casamento de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos já é oficial

A separação de Fernanda Serrano, de 45 anos, e Pedro Miguel Ramos, de 48, está oficializada.O ex-casal assinou os papéis do divórcio no passado dia 07 de maio, mas a decisão final só foi proferida pelo Tribunal Judicial Comarca de Lisboa a 17 de junho, poucos dias depois de a atriz anunciar o fim do casamento de 15 anos.Apesar da separação, o processo decorreu sem perturbações e o ex-casal chegou a acordo sobre a regulação do poder paternal dos quatro filhos em comum: Santiago, de 14 anos, Laura, de 11, Maria Luísa, de 10, e Caetana, de quatro.Desta forma, o empresário tem liberdade para visitar as crianças sempre que quiser, tal como tem feito nas últimas semanas, e não foram implementadas quaisquer restrições por parte da atriz da TVI, que continua a zelar pelo bem-estar das crianças.Segundo a ‘VIP’, Fernanda Serrano pediu ainda a alteração do nome, deixando, assim, de assinar com o apelido (Ramos) do ex-companheiro.Apesar de viver um período conturbado, a atriz mostra-se focada nos filhos e nos projetos profissionais, nomeadamente a série ‘Amar Depois de Amar’ e o programa ‘A Tarde é Sua’, no qual substitui Fátima Lopes.