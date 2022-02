Final do Super Bowl reúne celebridades Eminem teve uma das atuações mais badaladas da noite.

A final do campeonato norte-americano de futebol americano, o Super Bowl, decorreu no passado domingo, em Los Angeles, e, como é habitual, o espetáculo musical do intervalo foi um dos momentos mais aguardados da noite. A edição deste ano juntou nomes consagrados do rap norte-americano, que trouxeram grandes êxitos dos anos de 1990 e 2000. Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar e 50 Cent foram alguns dos nomes que subiram ao palco do SoFi Stadium. Uma das atuações que mais deram que falar em todo o Mundo foi a de Eminem. Após cantar o tema ‘Lose Yourself’, o artista de 49 anos ajoelhou-se no palco, num gesto significativo contra o racismo.



A portuguesa Sara Sampaio foi uma das famosas que assistiram ao evento e fez questão de registar o momento nas redes sociais. Também o príncipe Harry esteve presente, na companhia da prima Beatrice.

