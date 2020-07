Finalistas do 'Big Brother' fazem apelo para ganhar

Ana Catharina, Diogo, Iury, Noélia, Sandrina e Soraia estão ansiosos para conquistar o grande título e levar o prémio de 50 mil euros para casa.

Os finalistas do 'Big Brother' estão prontos para a grande final e revelaram razões para os espectadores os levarem à vitória., disse, sobre o que deseja fazer com o prémio.Noélia agradeceu todo o apoio ao longo do programa, no qual foi nomeada várias vezes e resistiu sempre na casa mais vigiada do país., disse a algarvia., atirou Sandrina, divertida., garantiu Soraia."Eu quero ser o vencedor do 'Big Brother' por tudo o que eu passei e fiz aqui na casa", afirmou Diogo, sorridente e confiante.Iury também revelou que sonha conquistar a vitória do reality show., disse a companheira de Daniel Monteiro.A uma semana da grande final do 'Big Brother', Pedro Alves foi o expulso na última gala, no passado domingo, e já admitiu que sente que "morreu na praia".