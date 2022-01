"Fiquei ansiosa e inquieta pela gravidez", confessa Catarina Gouveia

Grávida pela primeira vez, Catarina Gouveia tem vivido dias de angústia depois de ter visto o marido, Pedro Melo Guerra, ter de recorrer às Urgências com "uma forte crise de dores de cabeça", no dia 13.Mais tarde, percebeu que o empresário estava infetado com Covid-19, o que a deixou apreensiva com a possibilidade de estar infetada também."Como em novembro, depois da última crise, [o Pedro] iniciou o tratamento e nunca mais teve uma dor de cabeça, preocupámo-nos", começou por contar a atriz de 34 anos. "Entre testes e exames, teste PCR positivo e todas as condições viáveis para ter alta, regressámos a casa com alguma apreensão". Nessa tarde, o casal tinha ido a uma consulta e tinha ficado a saber que "estava tudo bem" com o bebé. "A minha felicidade era tanta que, quando saí da clínica, só me abraçava a ele". Quando os dois chegaram a casa, cada um isolou-se numa divisão diferente da casa e a preocupação apoderou-se dos pensamentos de Catarina Gouveia. "Fiquei mais ansiosa e inquieta pela gravidez e estes dias só tenho pedido a Deus que eu me mantenha negativa e bem."Com esta situação, a atriz decidiu ausentar-se das redes sociais. "Senti-me angustiada e não sabia o que dizer por aqui."Recomposta, Catarina Gouveia também pediu desculpa às empresas com quem falhou estes dias. "Tenho tanto trabalho em atraso", lamentou.