“Fiquei apaixonada, foi tiro e queda”: Fátima Padinha recorda relação com Passos Coelho

Fátima Padinha com a filha

01:30

Miguel Azevedo

Fiquei apaixonada, foi tiro e queda". As palavras são da ex-Doce Fátima Padinha sobre a relação com Pedro Passos Coelho. "Adorava ouvi-lo falar. Mais tarde, vim a descobrir que ele canta mesmo bem. Eu fiquei agarrada com unhas e dentes", disse, em entrevista a Júlia Pinheiro esta quarta-feira.Fátima Padinha e Passos Coelho casaram um mês depois da cantora ter abandonado as Doce, estiveram juntos durante 18 anos e tiveram duas filhas. "Dava-me a segurança e a estabilidade que eu precisava. Acabámos porque tínhamos objetivos diferentes", disse a cantora que revelou ter tido um casamento ainda antes de se relacionar com o ex-primeiro ministro.Sobre o cancro da mama, diagnosticado em 2017, confessou que julgou que não ia sobreviver e que Passos Coelho, e a mulher Laura Ferreira foram "um grande apoio".Apesar de ter sido um dos filmes mais vistos de 2021, ‘Bem Bom’, sobre as Doce, continua sem ter a aprovação de Padinha que acusa os produtores de não terem ouvido as cantoras. "Uma desilusão".