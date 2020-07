“Fiquei chocada com este tratamento”: Leonor Poeiras protagoniza polémica

Leonor Poeiras é mais um dos rostos da televisão a ficar sem trabalho. A apresentadora de 40 anos acabou de ser dispensada da TVI.Depois de 17 anos a representar o canal, mas sem qualquer contrato, Leonor mostra-se "chocada e revoltada" com este desfecho. "Não se trata ninguém desta forma".O des- conforto começou quando Leonor soube "pelas redes sociais" que já não ia apresentar a segunda edição do programa ‘Pantene - O Sonho’. "Esta falta de consideração nunca me aconteceu enquanto profissional da casa. (...) O Nuno Santos [na altura, diretor de Programas] enquanto líder disse-me que me tinha retirado por uma decisão pessoal".A partir daí, a apresentadora diz que passou a ser "completamente ignorada" dentro da estação. "Passou a ser tal e qual como muitos dos seguidores escreviam nas redes sociais: ‘Então, só a chamam para tapar o buraco?’".Este ano, Leonor foi apenas chamada para substituir Fátima Lopes e fazer os especiais Covid-19. No final de maio, Leonor começou a repensar a sua vida após uma conversa com Nuno Santos. "Ele disse-me: ‘És livre para procurar trabalho noutro sítio’.Eu nunca tinha ouvido isto antes. A TVI sempre me tratou com a maior consideração. Fiquei chocada e revoltada com este tratamento. Não me identifico com esta direção de programas, com as escolhas, com a maneira de trabalhar".tentou obter uma reação de Nuno Santos, mas sem sucesso.