“Fiquei paranóico e acabei por me envolver demais”: André Filipe tem alta hospitalar

Vinte dias após ter sido internado na ala de Psiquiatria do Hospital do Barreiro, na sequência de um surto psicótico no ‘Big Brother’, André Filipe, de 25 anos, recebeu alta hospitalar esta terça-feira. À sua espera tinha a mãe, Hélia, a namorada, Margarida, e outros familiares, que já respiram de alívio por voltar a abraçá-lo.









No rescaldo das emoções de voltar a casa, o ex-concorrente confirmou ao Correio da Manhã que a privação de sono durante a sua participação no programa da TVI foi o principal fator que levou ao surto psicótico. “Foi muito duro estar dez dias sem dormir e a minha cabeça ressentiu-se. Foi um conjunto de situações que levou à exaustão e ao esgotamento”, afirmou o ex-concorrente, que chegou a tomar medicação para dormir dentro da casa do ‘BB’.

Sobre os comportamentos polémicos e abusivos no reality show, André reconhece o perigo das situações que causou e assume que se deixou envolver demasiado na personagem que criou para o formato. “Pensava que aquilo era um jogo. Estava a jogar com a casa e a tentar descobrir missões através das tomadas para ganhar chaves e descobrir códigos para abrir portas. Na minha cabeça estava a viver aquilo como um jogo de verdade porque sou uma pessoa muito criativa. Era tudo a minha imaginação”, assumiu o ex-concorrente, que na altura não compreendeu as repercussões das suas atitudes e até pensava que ainda podia voltar ao programa. Agora, André assume a “desilusão com o jogo” já que não conseguiu mostrar a sua “verdadeira essência”.





Continua tratamentos



Devido à situação que viveu, André vai continuar a ser seguido por uma equipa médica e irá manter a medicação para controlar a ansiedade. Também os psicólogos do ‘Big Brother’ irão acompanhar o caso. Nos próximos dias, a mãe irá vigiar de perto o filho, que tem indicações para manter o repouso e não se expor a emoções fortes.



André Filipe deixa recado a Cristina

Após tomar conhecimento de alguns comentários feitos por Cristina Ferreira sobre a sua saída do ‘Big Brother’, André Filipe não poupou críticas. "Se a Cristina Ferreira estivesse dez dias sem dormir de certeza que também tinha um surto psicótico", afirmou o ex-concorrente, descontente com as afirmações da apresentadora, que chegou a dizer que André "esteve para não entrar na casa".