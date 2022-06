Fisioterapeuta de Ronaldo conduzia carro bateu contra muro

01:30

Vânia Nunes

As “tentativas desesperadas” para parar o Bugatti Veyron de Cristiano Ronaldo por parte da “pessoa que seguia ao volante” ficaram visíveis “nas marcas de pneus” deixadas no local, avança o ‘Diario de Mallorca’. A publicação mostra uma nova imagem da viatura, que acabou por embater numa construção anexa à estrada, em que se encontravam algumas botijas de gás. Cristiano Ronaldo não se encontrava no carro e chegou a circular o rumor de que o condutor era um ex-jogador. No entanto, Adriano Silva Martins, comentador da CMTV, avança que terá sido um fisioterapeuta amigo do craque.





“Posso dizer que ele não foi ex-jogador do Real Madrid, mas sim um funcionário do Cristiano Ronaldo. Chama-se Javier Santamaría, era fisioterapeuta do Real Madrid”, contou no ‘Manhãadiantando mais pormenores. Quando Cristiano vai para o Real Madrid, conhece Javier Santamaría, não quer outras mãos nas suas pernas e leva Javier Santamaría para tudo o que é clube. Uma vez que ele abandona o Real Madrid, foi com ele para Turim, para a Juventus, e foi com ele com o Manchester United”.

Carro de dois milhões de euros



O despiste aconteceu na segunda-feira de manhã, numa rua do Bairro Coma, em Bunyola. A brigada de trânsito esteve no local para identificar o condutor e iniciar a investigação às causas do acidente.

Avaliado em dois milhões de euros, o Bugatti Veyron foi adquirido por CR7 em 2016.





Dolores junta-se às férias

Dolores Aveiro já viajou do Funchal para Maiorca para se juntar à família. "Estou de férias com o meu neto lindo", escreveu na legenda de uma imagem ao lado de Cristianinho. Elma Aveiro não se juntou à família por estar no Funchal a organizar o evento Madeira Fashion Designers.

Cristiano Ronaldo parece não ter ficado afetado com os estragos no seu Bugatti Veyron e mostrou-se divertido a fazer uma dança para o Tiktok da música ‘Desenrola, Bate Joga de Ladin’, de Os Havaianos, ao lado do filho mais velho, Cristianinho, e dos sobrinhos. As imagens foram divulgadas pela sobrinha Alicia, filha do seu irmão Hugo, na rede social.