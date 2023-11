‘Flash’ assinala 20 anos com ‘festão’

01:30

A ‘Flash’ celebrou na sexta-feira os seus 20 anos com pompa e circunstância numa festa de arromba que aconteceu no La Distillerie, no coração de Alfama, em Lisboa. O aniversário serviu de pretexto para a entrega dos Digital People Awards, que distinguiu este ano, pela primeira vez, as figuras com maior poder de influência no mundo digital.