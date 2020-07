Flávio Furtado ataca comentadores do 'Big Brother'

Flávio Furtado surpreendeu ao manifestar o desagrado pelos constantes comentários depreciativos que têm sido feitos pelos comentadores do 'Big Brother' em relação aos concorrentes.Durante uma conversa na 'Crónica Social' do programa 'Você na TV', onde integra a equipa, o comentador da TVI manifestou a opinião., disse Flávio., defendeu Goucha, que disse ainda que os ex-concorrentes do desafio parecem ser melhores cá fora do que em relação ao que demonstraram durante a prestação no programa.Os comentadores da 'Crónica Social' do formato das manhãs apoiaram ainda a ex-concorrente do reality show,quando saiu da casa mais vigiada do país. Todos defenderam que quem faz as acusações nas redes sociais devia ser penalizado criminalmente.Recorde-se que a comentadora mais polémica desta edição do 'Big Brother' já confessou ser