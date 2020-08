Flávio Furtado diz que testículo partilhado por Margarida Corceiro é de João Félix

"Este interruptor e esta cabeceira de cama em veludo cinza é do quarto deles!", disse o comentador social, referindo-se a uma imagem que mostra os detalhes iguais às da casa do craque do Atlético de Madrid.



Os comentadores da Crónica Social do 'Você na TV' reagiram à imagem partilhada por Margarida Corceiro, alegadamente por engano.O assunto continua a causar polémica nas redes sociais e Flávio Furtado, Cinha Jardim e Ana Arrebentinha parecem não ter dúvidas de que é João Félix que surge na fotografia que a namorada partilhou de um rapaz deitado na cama com um testículo à mostra., pôde ler-se no pequeno ecrã ao ser transmitido o programa das manhãs da TVI.Flávioanalisando os pormenores que os seguidores têm destacado para confirmar as suspeitas.

Cinha Jardim tentou desvalorizar a situação e não hesitou em contar que já cometeu um deslize semelhante. "A mim também já me aconteceu…", começou por dizer.



"Tirei uma fotografia que não estava nos meus melhores… e vou para mandar para a Isaurinha e para a Pimpinha, mas postei! Online! Isto aconteceu… Graças a Deus a Isaurinha mandou-me logo", descreveu a socialite.

Também Ana Arrebentinha foi direta no comentário. "Temos que guardar as coisas para nós!", atirou.

Recorde-se que Margarida Corceiro, mas os seguidores não acreditaram nas palavras da atriz. João Félix tem sido alvo de chacota nas redes sociais devido ao descuido da namorada.