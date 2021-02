Flávio Furtado fala sobre a guerra com Cláudio Ramos: "Nunca mais falámos"

O comentador do ‘Big Brother’ revela as razões da zanga com o anfitrião do reality e elogia a amiga Teresa Guilherme

14:33

As polémicas à volta do ‘Big Brother’ ultrapassam o reality show.Na altura, o comentador ficou afastado dos segmentos ‘Diário’ e ‘Extra’ e só se estreou nesse papel aquando do regresso da amiga Teresa Guilherme à antena, em setembro passado.À ‘Vidas’ o comentador do ‘Big Brother’ aceitou revelar os motivos do mal-estar com o rosto das manhãs da TVI. "I, explica. A verdade é que o novo matutino da TVI, ‘Dois às 10’, não tem qualquer segmento dedicado à vida dos famosos, anteriormente atribuído a Flávio Furtado e Cinha Jardim.Teresa Guilherme é a única ligação entre Cláudio e o comentador do ‘Big Brother’. À rainha dos reality shows, Flávio desfaz-se em elogios. "Ela está muito bem. Juntos funcionam muito bem. A Teresa está mais bem-parecida e bem-disposta. Já lhe disse isto. Eles divertem-se muito. Estou a gostar muito de vê-la". Embora de costas voltadas para o parceiro televisivo da amiga que ganhou desde ‘Big Brother VIP’, em 2014, consegue reconhecer a qualidade da dupla. "Saíram a ganhar."