Flávio Furtado recorda sofrimento com o vírus da Covid-19

Comentador do ‘BB’ enfrentou Covid-19 e acabou hospitalizado. “Quando o médico disse que tinha pneumonia pareceu que fiquei com mais falta de ar”

12:19

Recentemente recuperado da Covid-19, Flávio Furtado, de 43 anos, lembrou em exclusivo à Vidas os dias mais difíceis que enfrentou devido à doença.Seguiu-se uma noite de internamento e uma situação clínica mais complicada. "Quando o médico me disse que tinha pneumonia pareceu que ainda me ficou a faltar mais o ar. Acabei por ficar no hospital uma noite", continuou.Embora negativo ao novo coronavírus, Flávio continua com sintomas leves resultado da infeção.Não foi só o cronista social que enfrentou a Covid-19. Os pais também ficaram infetados. "Apanhou o meu pai, mãe e afilhada. Fui eu que lhes passei.Felizmente tiveram sintomas muito ligeiros", sublinhou. A transmissão aconteceu durante o Natal, aquando de uma reunião familiar. "Eles só detetaram o vírus na segunda despistagem obrigatória nos Açores quando se viaja do continente. Ainda bem que assim foi, se não tinham infetado mais pessoas." Entretanto, Flávio Furtado já regressou ao ‘Big Brother’ (TVI) como comentador.