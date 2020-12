Flávio Furtado revela que tentou masturbar-se no ‘Big Brother Vip’

Comentador do ‘Big Brother – A Revolução’ fez confissão inédita no ‘Extra’ do programa.

11 dez 2020 • 16:36

Sem quaisquer rodeios. Foi assim que Flávio Furtado, atual comentador do ‘Big Brother – A Revolução’ da TVI, revelou que tentou masturbar-se quando participou no ‘Big Brother VIP’, em 2013.

Durante o ‘Extra’ do programa, o comentador abordou as atividades noturnas de André Abrantes e Zena e acabou por partilhar uma inconfidência. "Eu tenho que me consultar consigo, porque devo ter uma disfunção qualquer. Eu devo ser o único que lá esteve três meses e a partir da segunda semana estava morto da cintura para baixo", começou por dizer, dirigindo-se à psicóloga e comentadora do formato, Susana Dias Ramos. "Não sentia nada. Uma vez bem tentei", continuou.

"Tu lembraste daquele chapéu branco que tu me deixaste?", questionou a Fanny, também concorrente do programa. "Tivemos um desafio que era pintar o barracão. Eu peguei na trincha e fui lá discretamente pintar a câmara. No dia a seguir, câmara pintada (…) Peguei discretamente no teu chapéu e pus por cima da câmara. Fiquei à espera de que o ‘Big Brother’ dissesse ‘Atenção à câmara’. Mas nada. Olha, foi mão esquerda, mão direita… não funcionou. Estava morto", disse, provocando risos em estúdio.