Flávio Furtado sobre regresso de Cristina Ferreira à TVI: “Ainda não consegui parar de rir”

20 jul 2020 • 18:15

Após a saída de Cristina Ferreira da SIC para a TVI, como Diretora de Entretenimento e Ficção, muitas foram as figuras públicas que comentaram o regresso da nova acionista do canal de Queluz, inclusivamente Flávio Furtado, que lançou farpas sobre a situação.

"A Cristina abandonou a SIC e regressa à TVI como acionista, com poderes na Plural como diretora de programas… Ainda não consegui parar de rir, só de pensar na cara de alguns quando se voltarem a cruzar com ela nos corredores, já a partir do dia 1 de setembro", escreveu na legenda da fotografia que partilhou ao lado da comunicadora e de Cinha Jardim.

À semelhança de Flávio Furtado, Cláudio Ramos também reagiu ao regresso da apresentadora através da sua página de Instagram. "Aprendemos, em criança, que devemos voltar, sempre, ao lugar onde fomos felizes. Quando me despedi, disse-lhe: ‘Tenho de ir. Preciso! Mas sinto que vamos voltar a encontrar-nos!’. Ficou triste, mas deixou-me voar. Que não roubem a capacidade de sonhar. Que não nos cortem as asas. Se acreditarmos muito e fizermos por isso, um dia, será realidade. Cristina Ferreira, somos sempre a história que fazemos", escreveu.

Também o apresentador do ‘Você na TV’, Manuel Luís Goucha reagiu ao regresso da sua eterna companheira à TVI, presenteando os espectadores do programa da manhã com imagens dos momentos mais marcantes da antiga dupla.