Florbela Queiroz em choque com mensagem de cariz sexual aos 77 anos

Florbela Queiroz decidiu desabafar publicamente sobre uma situação chocante que a deixou desconfortável.Aos 77 anos, a atriz garante que foi abordada sexualmente por um seguidor através da rede social Instagram.Incrédula com a situação, não hesitou em descrever o sucedido.

"Houve um senhor que teve a amabilidade de me enviar por mensagem um pénis", começou por dizer a artista.



"Eu, do que me lembro, vi alguns, mas juro que nunca nenhum tão feio e nojento… ‘Amigo’, tenho muita pena de quem tem de o ver!", atirou ainda.



A revelação mereceu a atenção dos fãs de Florbela Queiroz, que se mostraram perplexos.

"Falta de Respeito mesmo!", comentou um seguidor. "Há pessoas muito ordinárias!", "Que ordinarice", foram algumas das mensagens que se seguiram.



Preocupados, a maioria dos seguidores que acompanham Florbela Queiroz aconselharam-na a bloquear a conta do indivíduo em questão.