Florbela Queiroz muda fechaduras da casa com medo de represálias da nora

01:30

Carolina Cunha

Após a morte do único filho, Manuel João Matias que perdeu a vida aos 44 anos devido a um ataque cardíaco, a atriz Florbela Queiroz vive momentos de profunda angustia e tristeza. Os dois tinham-se reaproximado depois de, em 2015, o editor de imagem da SIC e a mulher deste terem sido condenados a dois anos e meio de pena suspensa por maus-tratos à veterana. Segundo a ‘TV 7 Dias’, após a morte do filho, a veterana que teme represálias da antiga nora, Marília Barros, decidiu mudar de imediato as fechaduras de casa onde vive. A relação entre as duas foi vivida como um pesadelo para a atriz que garante ter sofrido agressões físicas e psicológicas.Com a morte trágica e inesperada do filho, Florbela Queiroz tem a intenção de mudar o seu testamento por temer que a nora possa ficar com o seu património.Devido ao passado de alegadas agressões por parte do filho e da nora, a atriz mudou as fechaduras da casa após a tragédia. Teme que a nora a possa voltar a perturbar