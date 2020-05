Florbela Queiroz vai doar o corpo à ciência para estudos

Aos 77 anos, Florbela Queiroz garante que enfrenta a morte como algo normal. Por opção, a atriz não vai a funerais de amigos e familiares, como foi o caso do da tia de 99 anos, que morreu recentemente de ataque cardíaco."Para mim o corpo é uma coisa que não presta para nada. O corpo e as energias ficam cá", confidenciou a atriz à 'TV 7 Dias'.De tal forma que recentemente Florbela protagonizou um episódio insólito ao ligar para Nicolau Breyner que morreu a 14 de março de 2016., confidenciou à mesma publicação.Sem medo de enfrentar a morte, a atriz conta que decidiu doar o seu corpo à ciência para ser alvo de estudos., contou Florbela que garante já ter tratado de todo o processo.Além disso, a atriz também agilizou o seu testamento vital no expressa a vontade de não ser alvo de qualquer tipo de reanimação no caso de sofrer algum problema de saúde.