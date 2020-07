Florentino Luís sobre casamento: "um sonho tornado realidade"

Foi no passado dia 21 de junho que Florentino Luís cumpriu um dos maiores desejos da sua vida: oficializar a relação com Bruna Guerreiro, a jovem a quem tinha pedido a mão em casamento há apenas seis meses.Nas redes sociais, o médio do Benfica, de 20 anos, não escondeu a emoção, ao partilhar várias fotos da cerimónia intimista. "Um sonho tornado realidade, não como planeámos, mas sim como Deus planeou! Um novo caminho se inicia na nossa vida e eu prometo que te honrarei até ao fim! Minha mulher." Também a noiva, que elegeu um vestido simples, de alças branco, deixou palavras apaixonadas ao futebolista."Meu amor, enfim casados. Que assim seja para todo o sempre, duas vidas e um só propósito", escreveu na legenda de uma imagem da cerimónia, em que se mostra emocionada com o que está a viver. "Encontrei o meu lugar", disse ainda noutra publicação. Bruna adotou o apelido do companheiro.Romântico assumido, Florentino Luís surpreendeu a agora mulher com um pedido de casamento original em dezembro de 2019. De acordo com o que partilhou nas redes sociais, o jogador do Benfica preparou uma festa para a amada e, na presença de vários amigos e familiares, perguntou a Bruna se queria ser sua mulher. O ‘sim’ não demorou. O craque ofereceu-lhe um anel de noivado e um ramo com rosas vermelhas.Em outubro do ano passado, Florentino Luís partilhou imagens do seu batismo na Igreja Evangélica Pentecostal. A cerimónia decorreu na cidade de Setúbal e, no final, recebeu um certificado, que exibiu, orgulhoso, numa imagem, ao lado da companheira. Na legenda, reforçou a sua confiança na espiritualidade. "Um novo começo. ‘O Senhor é meu Pastor, nada me faltará’." Pouco tempo depois do batismo, o futebolista decidiu avançar com o pedido de casamento a Bruna, com quem namora desde 2016.