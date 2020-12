FNAC faz manobra de marketing após morte de Sara Carreira e é obrigada a pedir desculpa

A cadeia de lojas FNAC esteve, esta terça-feira, envolvida no centro de uma polémica, após ter colocado o álbum de Sara Carreira à venda, dias depois de a jovem perder a vida num acidente de viação, numa nova ação de marketing. Nas redes sociais, circulou uma imagem de um painel onde se podia ler "homenagem a Sara Carreira" com CD’s da cantora à venda em promoção por 5,99 €.

Contudo, a atitude da loja não foi bem vista e foi alvo de duras críticas nas redes sociais, sendo a empresa acusada de oportunismo e de aproveitamento para fazer "um golpe de marketing". Perante a polémica, a FNAC viu-se obrigada a emitir um comunicado, onde lamentou o sucedido.

"Agradecemos a todas as mensagens e alertas recebidos durante o dia de hoje relativos à publicação de um cartaz em loja relativo a uma homenagem à Sara Carreira. Quando colocámos esta comunicação nas nossas lojas não era nossa intenção estar associada à venda do seu álbum, mas sim uma simples forma de prestar homenagem a Sara Carreira", começa por dizer.



A loja garante que "foi feito sem maldade e sem antecipar a conotoção negativa que poderia ter por estar junto da sua obra".



"Por esse motivo, a comunicação em causa foi imediatamente retirada. A nossa principal prioridade é mostrar a nossa solidariedade com a família e os amigos da Sara Carreira neste momento tão doloroso, pelo que vimos pedir desculpas pela forma como foi prestada a esta homenagem", pode ler-se na página de Facebook da FNAC.