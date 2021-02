“Foi amor à primeira vista”: David e Carolina celebram aniversário de namoro

01:30

Miguel Azevedo

David Carreira e Carolina Carvalho assinalaram este sábado, no decorrer do concerto solidário online ‘Amor em Casa’, o 3º aniversário de namoro. Foi a atriz que surpreendeu o cantor enquanto este interpretava o tema ‘Do Jeito Dela’ para se “redimir da vergonha que o tinha feito passar”, explicou a própria, num concerto no Barreiro em que lhe falhou a voz.









No final do tema, David revelou então que os dois tinham cumprido recentemente três anos de namoro e ofereceu-lhe um conjunto de lingerie. Em troca, recebeu uma T-shirt com a inscrição: ‘Iconic’. O cantor contou ainda que a sua relação com a atriz começou no Facebook, inicialmente com total desprezo pela atual namorada. “Eu escrevia ‘Olá, tudo bem?’, ‘Como vais?’, ‘Queres tomar um café?’ e nunca recebi resposta. Zero.” Foi mais tarde, num concerto em Lisboa, que David conseguiu convencer um amigo em comum a apresentá-los. “Foi amor à primeira vista”, reconheceram os dois.

Concerto com 738 mil visualizações

Em menos de 24 horas, o concerto solidário online de David Carreira a reverter para a União Audiovisual e de homenagem à irmã Sara Carreira teve mais de 738 mil visualizações. Em direto, o concerto, que teve vários convidados, chegou perto de 90 mil pessoas em simultâneo.