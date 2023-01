"Foi complicado no início": Manuel Luís Goucha admite injustiça para Maria Cerqueira Gomes

Manuel Luís Goucha confessou aquilo que toda a gente suspeitava: a sua relação com Maria Cerqueira Gomes não começou da melhor maneira e o apresentador admite, agora, que foi injusto para com a colega.Goucha contou tudo a Iva Domingues, no programa ‘É Da Casa’ (TVI). "Descurei um bocadinho a Maria", revelou. "Foi complicado no início. Aliás, os primeiros seis meses foram horríveis." Cristina Ferreira, com quem fez par durante 14 anos, tinha acabado de sair da TVI para a SIC, – para apresentar o ‘Programa da Cristina’ – e Cerqueira Gomes substituiu-a no ‘Você na TV’.Não correu bem e as audiências refletiram o óbvio mal-estar entre os dois apresentadores.Com o fim do programa, Maria Cerqueira Gomes voltaria ao Porto, de onde tinha vindo, mas os dois reencontraram-se profissionalmente no programa ‘Uma Canção para Ti’. "Fizemos as pazes nessa altura", recorda Manuel Luís Goucha."A Maria [Cerqueira Gomes] é muito boa, genuína, e eu só tenho pena de não ter percebido isso ao início", admitiu.