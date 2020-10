"Foi duro": Catarina Gouveia revela que só conheceu o pai quando estava na universidade

Catarina Gouveia abriu o coração sobre a sua vida privada para, num testemunho comovente, contar que só conheceu o pai biológico quando já estava na universidade.“Nunca existiu uma vontade dele de ter uma relação, de assumir a responsabilidade paternal, nunca foi essa a escolha dele”, começou por contar, recordando o primeiro contacto. “Foi através de uma irmã dele, que diz que ele me quer conhecer. Entretanto, eu vou conhecê-lo e foi muito estranho... Perguntou-me o que eu achava do primeiro-ministro ou do Presidente da República... Houve uma conversa muito vaga e superficial, a promessa de um contacto. Eu fiquei à espera e nunca mais aconteceu... e foi duro outra vez”, disse, em entrevista ao ‘Alta Definição’, em que recordou um outro momento duro por que passou ao sofrer um aborto.

“Foi um período muito complicado. Colocas em causa se algum dia conseguirás ser mãe. Levas um abanão da vida.”