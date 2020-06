"Foi o João que acabou comigo": Jessica Athayde recorda fim da relação com Manzarra

Sete anos após a separação de João Manzarra, Jessica Athayde esclareceu os contornos do fim do namoro, que durou cerca de dois anos.Apesar de o apresentador ter mencionado recentemente que teria sido Jessy a pôr um ponto final da relação, a mesma fez questão de esclarecer o sucedido e pôr tudo em pratos limpos.A atriz, de 34 anos, esteve, tal como o ex-namorado, no programa ‘5 Para a Meia-Noite’, da RTP, e confessou a Filomena Cautela que viveu um período difícil com o fim da relação com o apresentador. "Foi o João Manzarra que acabou comigo. E sofri, chorei, chorei e custou… Mas, hoje em dia, somos tipo irmãos… Portanto, é possível", afirmou Jessica Athayde sem hesitações.Apesar de atualmente manter uma amizade próxima com Manzarra, certo é que a atriz ultrapassou um período de enorme fragilidade emocional motivado pelo fim do namoro, uma vez que coincidiu com o problema de anorexia nervosa, que deixou marcas na sua vida.Os dois estiveram juntos até 2013 e a atriz da TVI chegou a confessar, anos mais tarde, que, apesar da rutura, continuou apaixonada pelo apresentador durante muito tempo. Jessica só voltou a assumir uma relação anos mais tarde com Diogo Amaral, com quem tem um filho em comum, que completou recentemente um ano de vida.Recorde-se que após a separação de alguns meses, a atriz da TVI e Diogo voltaram a dar uma oportunidade ao relacionamento, em prol do pequeno Oliver.