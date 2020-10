“Foi um choque muito grande”: Kelly Bailey fala sobre início de carreira

01:31

Vânia Nunes

Aos 22 anos, Kelly Bailey dá cartas no mundo da representação e é a protagonista da nova novela da TVI, ‘Bem Me Quer’. No entanto, quando começou a dar os primeiros passos em televisão, aos 17 anos, admite que não foi fácil lidar com o mediatismo, principalmente porque acabou por se apaixonar por um colega do elenco, Bruno Cabrerizo, 19 anos mais velho."Tive uma grande exposição logo na primeira novela, foi um choque muito grande, mas acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. Faz parte da minha história e, apesar do lado menos bonito que as pessoas podiam ver, eu sabia qual era a verdade e como a verdade também era boa", revelou à revista ‘Lux’. Na altura, Bruno Cabrerizo era casado e a mulher do ator deixou fortes críticas à jovem nas rede sociais.Entretanto, Kelly continuou a progredir na carreira e, no plano pessoal, reencontrou o amor ao lado de Lourenço Ortigão, a quem não poupa elogios. "É um grande amigo, uma pessoa que partilha tudo, é muito generoso, muito sincero, o que faz dele um bom namorado", disse. "Sinto que sou uma pessoa melhor ao lado dele e ele ao meu lado."