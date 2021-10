“Foi um dia muito feliz”: Magali Pinto e Marco Pina deram o nó

01:30

“Foi um dia muito feliz e maravilhoso que superou as nossas expectativas. Todos os familiares e amigos estava felizes por fazerem parte desta festa”, garantiu Magali Pinto, um dos rostos da informação da CMTV, que trocou alianças com Marco Pina, comentador de arbitragem do canal do Correio da Manhã, na passada sexta-feira, 8 de outubro.









A cerimónia religiosa decorreu na Basílica da Estrela, em Lisboa, seguindo-se o copo d’água na Quinta do Roseiral, na Ericeira, onde o casal celebrou a sua união com os convidados.

Após o enlace, Magali Pinto e Marco Pina vão seguir viagem para as Maldivas, destino eleito para gozar os dias de romance em lua-de-mel.