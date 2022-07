"Foi um fim sensato e tranquilo e está tudo bem": Isabela Valadeiro e José Mata separados

Isabela Valadeiro e José Mata em 2019, ano em que se apaixonaram

Vânia Nunes

Isabela Valadeiro, de 25 anos, e José Mata, de 36, decidiram colocar um ponto final no namoro, que tinha sido assumido em 2019."Já não estamos juntos", revelou a atriz à ‘Caras’. "Sempre optámos pela reserva da nossa privacidade e agora não vai ser exceção. Posso dizer que foi um fim sensato e tranquilo e está tudo bem. Somos adultos e a vida segue."O discurso do ator é semelhante. "Está tudo bem. Decidimos seguir caminhos diferentes e tenho um enorme respeito pela Isabela. Mantemos a amizade, mas claro que já não vamos passar férias juntos. Nunca falámos muito sobre a nossa vida pessoal e irá continuar assim. Tivemos uma relação normalíssima, como toda a gente tem, e não me vou alongar mais sobre o assunto", disse.Os dois atores viajaram até Zanzibar, em maio, tendo partilhado com os seguidores inúmeras fotografias que revelavam a cumplicidade que os unia. Mas, entretanto, optaram por seguir rumos opostos.