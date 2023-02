Folia: Torres Vedras festeja cem anos do Carnaval das matrafonas

01:30

João Saramago

Torres Vedras vai realizar o maior investimento de sempre, na ordem dos 930 mil euros, para celebrar os cem anos do Carnaval das Matrafonas. São esperados mais de meio milhão de visitantes, atraídos por um espetáculo em que a imaginação é forte e que, uma vez mais, aposta na sátira política. Em Torres Vedras, por estes dias, a realidade é feita de muita brincadeira. Nos carros alegóricos não faltarão Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. No centro do furacão da má língua há também lugar para o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Depois de dois anos de interrupção dos corsos devido à pandemia, ‘100 Anos do Carnaval de Torres Vedras’ é o tema desta edição da festa da folia, que abre portas na próxima sexta-feira e termina a 22. Sábado (dia 18) ficará marcado pela realização do primeiro corso noturno, que acolhe o Concurso de Grupos de Mascarados. No domingo à tarde decorre o primeiro corso diurno, um dos “pontos altos” da festa e que inclui carros espontâneos e “cavalinhos” (bandas filarmónicas). O corso diurno regressa na terça-feira de Carnaval (dia 21).









Milhares de mascarados participam na festa que tem a particularidade de apresentar as matrafonas: homens mascarados de mulher. O preço do bilhete é de 8 euros por um dia ou de 16 euros (quatro dias). Ontem, Lisboa conheceu um cheirinho daquele que se assume como o ‘Carnaval mais português de Portugal’. A comitiva de mascarados liderada pelos reis chegou aos Restauradores e percorreu várias ruas da Baixa, tendo sido recebida pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. O desfile de 700 foliões culminou com a receção nos Paços do Concelho e com a entrega ao presidente da Câmara de Lisboa do decreto real, que atribui a Carlos Moedas o título de ‘Marquês dos Eventos do Carnaval de Torres Vedras’.

Jaciara e Mário Jardel são reis

O Carnaval da Mealhada está de volta, num novo trajeto pela Avenida 5 de Abril e com Jaciara e Mário Jardel no papel de reis. No total, serão 800 os participantes “das quatro melhores escolas de Samba do País”, afiança a organização. O destaque vai para os corsos no fim de semana e terça-feira e para o desfile noturno, na segunda-feira. São esperadas dez mil pessoas por dia.