"Fomos presenteados": Andreia Santos e Vítor Baía felizes com nascimento de Matilde

O amor de Andreia Santos e Vítor Baía voltou a crescer com a chegada de um novo bebé à família. O casal recebeu, na segunda-feira, a filha Matilde nos braços. A alegria contagiante chegou posteriormente às redes sociais, com uma publicação por parte da nutricionista a revelar a boa-nova.“Um dia especial e inesquecível. 22.02.21. Fomos presenteados com a chegada da Matilde. Um momento único, um parto maravilhoso no CMIN (Centro Materno Infantil do Norte), serviço público de excelência”.