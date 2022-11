Força germânica nas bancadas para apoiar Mario Gotze Ann-Kathrin Brömmel é a musa que há 10 anos inspira jogador da seleção da Alemanha.

Ann-Kathrin Brömmel

01:30

Miguel Azevedo

A última vez que o jogador da Alemanha Mário Gotze deixou de olhar apenas para as linhas retas de um campo de futebol e passou a olhar para as linhas curvas de uma mulher, acabou casado. Consta que a escolhida, Ann-Kathrin Brömmel, ainda jogou à defesa perante as investidas do médio-atacante, mas acabou por ceder terreno. Começaram a namorar em 2012, casaram em 2018 e já têm um filho em comum com apenas dois anos.



Nascida em Emmerich, em Düsseldorf, Ann-Kathrin Brömmel cedo chamou a atenção pelo talento (teve aulas de canto, ballet e piano) e pela beleza (aos 16 anos já trabalhava como modelo). Na área da música, já lançou dois singles, o último dos quais chamado ‘Body Language’ (‘Linguagem Corporal’). Fã de futebol, promete agora, no Mundial do Qatar, não tirar os olhos do meio-campo, para quem sabe, no final, acabar a oferecer ao marido uma subida pelos flancos até à pequena área.



Mario Gotze

Aos 30 anos, o médio alemão, que joga atualmente pelo Eintracht Frankfurt, é uma das estrelas da seleção alemã. Foi ele quem marcou o golo do tetracampeonato mundial da Alemanha no Campeonato do Mundo de 2014, tornando-se mesmo num ídolo nacional.

Mais sobre