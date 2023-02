Foto de Bárbara Bandeira dá a entender que não tem cuecas: "O Kasha nem dorme"

17:32

Bárbara Bandeira, de 21 anos, continua a mostrar a razão de ser uma das artistas mais influentes da sua geração. Desta vez, publicou uma sessão fotográfica no Instagram, com um vestido cor-de-rosa e onde dá a ideia de que não tem cuecas.Com quase um milhão de seguidores, a cantora recebeu os mais variados comentários, com os amigos Luís Borges e Catarina Mira a chamarem-lheouforam outros dos nomes atribuídos a Bárbara Bandeira. Mas um dos que mais saltaram à vista foi de um fã que escreveu:Recorde-se que Bárbara Bandeira namorou com o cantor dos D.A.M.A, mas atualmente é apontada como a dona do coração de outro artista: Richie Campbell.