Fotografia confirma romance de Bárbara Branco e Vítor silva

Bárbara Branco foi uma das ‘vítimas’ do verão de todas as separações. No entanto, e depois de ter posto um ponto final no namoro de cinco anos com José Condessa, em julho, a atriz, que este sábado celebrou 24 anos, terá iniciado um namoro, até agora não confirmado por nenhum dos dois, com Vítor Silva Costa, de 31, com quem contracena na novela ‘Flor Sem Tempo’, da SIC. O casal já foi, até, visto junto em Madrid, Espanha, e surgiu junto no Festival do Crato.Contudo, parece haver cada vez mais vontade de, finalmente, assumir a relação. Vítor Silva Costa partilhou, através das redes sociais, uma imagem de uma mão que junta duas polaroides - uma sua, na qual usa um top branco e se olha ao espelho, e outra de Bárbara, aparentemente sentada numa casa de banho e a segurar um quadro com fundo branco e várias bolas pretas -, sinal da cumplicidade que une os artistas.