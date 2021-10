Fotografias mostram barriga de Georgina grávida

Grávida pela segunda vez, agora de gémeos, Georgina Rodríguez, de 27 anos, já exibe umas curvas mais pronunciadas. De acordo com a revista espanhola ‘Hola’, a primeira a avançar com a notícia da gestação, a namorada de Cristiano Ronaldo está a entrar no segundo trimestre.Nas imagens divulgadas pela publicação, vê-se a modelo com os filhos a caminharem pelas ruas de Manchester, com um look descontraído, mas onde se vê a barriga mais saliente.A confirmar-se que Gio está grávida de três meses, quando marcou presença no Festival de Cinema de Veneza, em setembro, já sabia da chegada dos gémeos. Uma das fotos que partilhou na altura no Instagram está agora a captar as atenções dos seguidores, já que mostra uma silhueta mais voluptuosa e tem a mão a segurar a barriga.A notícia da chegada do quinto e do sexto filhos de Cristiano Ronaldo correu Mundo e garantiu ao craque português mais um recorde. É que a publicação que fez no Instagram a anunciar que Gio está grávida tornou-se a que tem mais ‘gostos’ daquela rede social feita por um atleta. Até ao fecho da edição contava com 27,8 milhões de ‘gostos’, ultrapassando assim a fotografia de Lionel Messi, no Parque dos Príncipes, ao lado da família, quando se tornou jogador do Paris Saint-Germain, com 22 milhões de ‘likes’.Amigos, familiares e fãs deixaram mensagens de parabéns na publicação. Uma delas foi Dolores Aveiro. "Que venham com saúde estes meus netos que é o que mais importa", escreveu a mãe de CR7.