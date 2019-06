Fotografias privadas do casamento de Harry e Meghan foram roubadas e publicadas na internet

Apesar de o ataque informático ter ocorrido em setembro de 2018, só no início de junho deste ano é que as imagens começaram a circular no Instagram e no Twitter.



O Palácio de Kensington foi obrigado a tomar medidas e já iniciou uma investigação privada a fim de descobrir o autor do crime e impedir que mais fotografias fossem partilhadas.



"Houve uma falha de segurança. Houve uma investigação interna, mas a polícia não foi envolvida. A situação já está controlada," revela uma fonte ao jornal 'The Sun'.



Os duques de Sussex apenas tinham divulgado três fotografias oficiais da cerimónia, em maio de 2018, e a privacidade do casal acabou por ser afetada, não sabendo se existem mais fotografias na posse do hacker.