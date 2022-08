Fotos comprovam agressões de Brad Pitt a Angelina Jolie

01:30

Sónia Dias

Uma violenta discussão a bordo de um avião privado, em setembro de 2016, durante uma viagem entre França e os EUA, terá precipitado a separação entre Angelina Jolie e Brad Pitt. Sabe-se agora que foi mais grave do que se julgava. A CNN teve acesso a uma investigação do FBI que inclui imagens dos ferimentos infligidos à atriz e depoimentos dos filhos, que assistiram à cena.Jolie terá dito aos agentes que Pitt estava alcoolizado e levou-a para a casa de banho, onde a "agarrou pela cabeça e pelos ombros", abanando-a e atirando-a contra a parede, gritando: "Estás a destruir esta família."Enquanto isso, os filhos choravam, em pânico. Um deles terá dito: "Não é ela, és tu, seu m****." Ao vê-lo dirigir-se para a criança, Jolie agarrou-o pelo pescoço, mas ele empurrou-a contra as cadeiras, provocando-lhe várias lesões.