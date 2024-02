Fotos de Daniela Melchior ao ‘gosto’ de Rúben Dias Protagonista de ‘Road House’ está a desfrutar de umas férias em Bali e publicou imagens ousadas que encantaram o atleta.

Fotos de Daniela Melchior ao ‘gosto’ de Rúben Dias

01:30

Daniela Melchior, de 27 anos, rumou até Bali para desfrutar de alguns dias de descanso. "Como o teu email me encontra", escreveu a atriz, na legenda de uma publicação (dando a entender que está indisponível para contactos) com várias fotografias sedutoras. Quem não perdeu tempo a colocar um ‘gosto’ na publicação da atriz foi Rúben Dias, de 26 anos. Recorde-se que na última semana a imprensa inglesa deu conta do alegado interesse que o futebolista tem demonstrado pela atriz, a quem mandou "mensagens atrevidas".

Mais sobre