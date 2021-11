Fotos de família de Alec Baldwin alvo de críticas

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vanessa Fidalgo

Hilaria, mulher de Alec Baldwin, está a ser duramente criticada por ter partilhado na rede social Instagram imagens das celebrações de Halloween com o marido e os seis filhos do casal, poucos dias após o ator ter morto acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins.









A mulher do ator acrescentou às fotografias colocadas na rede social uma frase: “a parentalidade tem sido um desafio enorme”, referindo-se, supostamente, aos momentos difíceis que também a sua família atravessa por causa do acidente no ‘set’ de filmagens de ‘Rust’. Mas nem a justificação evitou comentários negativos, com muitos seguidores a classificarem as imagens como “desadequadas e de mau gosto”.

Antes do polémico ‘post’, Hilaria, de 37 anos, tinha também manifestado a sua preocupação com a saúde mental do marido, de 63 anos. Em entrevista ao ‘New York Post’, a companheiro do ator de Hollywood, afirmou temer que este desenvolva “um transtorno de stress pós-traumático” devido ao incidente de dia 21 e defendeu que Baldwin precisa de “espaço” para cuidar da saúde mental.





Entretanto, o pai da diretora de fotografia ucraniana Halyna Hutchins (morreu aos 42 anos), falou à imprensa depois do funeral da filha e, a chorar, afirmou que a bala perdida no ‘set’ destruiu “uma família perfeita”. Ex-capitão de um submarino nuclear, Anatoly Androsovych, de 66 anos, recordou o dia em que levou a filha ao altar para se casar com Mathew Hutchins, há 16 anos. “Foi um dia muito feliz. Agora as nossas vidas estão vazias e arruinadas pela tristeza. É terrível porque adorávamos ver como eram felizes”, lamentou.