Fotos inéditas do casamento secreto de Ariana Grande

Ariana Grande publicou fotos do secreto casamento com Dalton Gomez.

02:07

Carolina Cunha

Ariana Grande trocou alianças com Dalton Gomez numa cerimónia secreta, a 15 de maio.O enlace aconteceu sob o máximo secretismo, numa cerimónia intimista em Montecito, na Califórnia, EUA, com apenas 20 convidados. Poucos dias após dizer o ‘sim’, a cantora surpreendeu ao revelar pela primeira vez algumas imagens inéditas do grande dia.Nas fotos, a artista surge vestida de noiva num evidente ambiente de romantismo e felicidade.