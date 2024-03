Fotos íntimas do príncipe Harry podem ir parar ao onlyfans

"Ficaria surpreendida se ele se lembrasse do nome de alguém porque estava bastante embriagado, mas podia ter falado sobre as poucas coisas que aconteceram entre nós. Isso escapou-lhe completamente", rematou a stripper, citada pelo 'The Sun'.

Já não é propriamente novidade aparecerem fotos íntimas do príncipe Harry, de 39 anos, dado que em 2012 já tinham sido publicadas fotografias em que o filho da princesa Diana aparecia completamente nu numa festa em Las Vegas.Mas ao que parece há mais e nunca antes vistas. É Carrie Royale que o diz, que garante que tem mais, disse a stripper, de 52 anos, ao jornal 'The Sun'.Carrie Royale promete ainda que estas imagens podem mesmo ir para ao seu onlyfans, uma rede social que tem conteúdos para adultos., revela a stripper.Carrie Royale afirma que passou momentos de grande intimidade com o companheiro de Meghan Markle nessa festa em Las Vegas. Nessa altura Harry estava solteiro. De acordo com a stripper, os dois beijaram-se depois de ter sido convidada para se juntar a outras stippers e convidados numa suíte do Wynn Hotel.Por este motivo, Carrie Royale sente-se indignada pelo irmão do príncipe William não ter feito menção ao seu nome no seu livro de memórias, 'Spare' e pretende vingar-se desta maneira.