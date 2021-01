Fragilidade de Fernanda Antunes preocupa família

25 jan 2021 • 15:08

Fernanda Antunes é o rosto do sofrimento após a morte da filha, Sara Carreira, aos 21 anos, no passado dia 5 de dezembro.A empresária não consegue ultrapassar a perda e a sua fragilidade tem preocupado os mais próximos, principalmente os filhos, David e Mickael. Tanto que o mais novo tentou dar-lhe algum alento com uma publicação que divulgou nas redes sociais, mostrando publicamente o seu amor e orgulho. "."Após o trágico acidente, Fernanda foi mesmo viver com o filho mais novo e com a nora, Carolina Carvalho, para evitar estar tanto tempo sozinha. A ex-mulher de Tony Carreira vivia apenas com a filha e sente-se perdida. "A", desabafou nas redes sociais, mostrando um conjunto de fotografias com Sara.