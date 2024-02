Francisca Cerqueira Gomes apanha susto no Dubai

28 fev 2024 • 22:18

De férias no Dubai, na companhia do namorado Pierre Gasly, Francisca Cerqueira Gomes viveu um susto que envolveu centenas de euros. "Percebi esta manhã (depois de quatro dias, sou ridícula) que deixei o meu iPad no avião... Corri literalmente para o aeroporto e encontraram-no pelo número de série", partilhou a filha da apresentadora, Maria Cerqueira Gomes através das redes sociais.



Apesar do nervosismo, Kika conseguiu recuperar o dispositivo eletrónico.





As férias continuam ao lado do piloto de Formula 1 com muitos muitos de descanso e cumplicidade a dois.