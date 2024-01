Francisca Cerqueira Gomes apoiada pelo namorado num momento difícil

A modelo começou o início do ano doente com covid-19

12 jan 2024 • 14:44

Francisca Cerqueira Gomes não começou o ano da melhor forma. É que a filha de Maria Cerqueira Gomes, de 40 anos, apanhou covid-19 numa viagem ao Dubai.Foi através de uma partilha que fez no Instagram que a jovem, de 20 anos, deu conta do seu estado, mostrando vários registos. Num deles a modelo mostra-se a fazer um teste rápido ao covid-19. De seguida mostrou que estava com febre, com o termómetro a acusar 38,7 graus, o que a levou a dirigir-se ao hospital.Quem esteve a acompanhar a modelo neste momento difícil foi o namorado Pierre Gasly, de 27 anos que também aparece nestes registos. O casal já está junto há cerca de um ano.